台北南機場夜市是網友評價最多美食的夜市之一，由中天新聞台主播簡至豪領軍的《小豪出任務》，本週化身為吃播團，率領蔡怡綾、王韻筑、吳繢杉一行人來到了南機場夜市，大啖吾旺再季潤餅捲專賣店、無名推車燒餅、臭老闆現蒸臭豆腐、阿男麻油雞等米其林必比登美食，好吃到讓簡至豪讚不絕口，尤其潤餅，更是讓他吃完後念念不忘！

吃播團首先來到吾旺再季潤餅捲專賣店，這裡只販售傳統單一口味的潤餅，不過限量是殘酷的，潤餅每日限量販售200個，賣完即收攤，價格親民，下午營業時就可以看到不少顧客拿號碼牌等候。潤餅內包含紅燒肉、肉鬆、青菜、花生粉等食材撒上花生粉，一口咬下，滿口盈香！接著來到臭老闆現蒸臭豆腐，簡至豪形容：「端上來很臭，吃起來很香！」，分量恰好可作為輕食或消夜享用且豆腐孔隙細緻，口感極嫩，中藥滷製處理，調味麻辣不死鹹，相當開胃，湯汁很適合搭配米飯配著吃！，

中天新聞台主播簡至豪率領蔡怡綾、王韻筑、吳繢杉一行人來到了南機場夜市。(圖/中天新聞台提供)

另一家知名小吃是無名推車燒餅，親民銅板價真的是佛心來著，長燒餅搭配蔥花，一口咬下不僅吃得到酥餅的香氣，還有青蔥的清爽氣息；甜酥餅和紅豆餅口味甜而不膩，營業時間總是大排長龍。阿男麻油雞散發出迷人的麻油香氣，常常人未到，味先到，循著香氣走去就能找到阿男麻油雞。店家用料不手軟，雞肉軟嫩有彈性，且店家貼心事先骨肉分離，方便顧客食用，麻油腰子和豬肝也是人氣品項，店家處理細緻無腥味，搭配麵線，更是美味無比，近來時序入秋，吃一碗麻油雞恰好可以暖暖身子！想看更多節目精彩內容，請鎖定本週五、六（1、2日）中天新聞台52頻道下午1點《小豪出任務》，還可以上中天新聞CH52 YouTube觀看系列完整影片，記得訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，上新片不怕錯過！

(中時新聞網)