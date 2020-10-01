北市交通罰單數量居高不下，申訴撤銷的案件更是連年成長，許多申訴成功的原因都是「違規屬實，但舉發有爭議」，台北市議員王浩指出，過去五年間，市警局接獲13萬9365件交通違規罰單申訴案，其中有1萬5473件，在事後被證實為無效的錯誤罰單，比例超過一成，他認為，員警的執法品質有待加強。

王浩表示，全北市每天開出超過5000張交通違規罰單，雖然數量驚人，可是進一步追查後，卻發現多數有爭議，不少警方身為執法角色在開單時，卻出現引用法條不當、重複舉發等疏失，不但擾民、更造成行政資源的浪費，據統計指出，撤銷件數最多的前三大分局為，大安分局1083件、內湖分局963件、及中正二分局715件，而中正二分局轄下僅有5個派出所，名符其實為「烏龍派出所」。

王浩指出，除了警方執法出現錯誤罰單外，爭議案件中，還有四成為民眾檢舉違規時，提供事證不足，但警方未再確認，就照單全收，事後被申訴才趕緊撤銷罰單，他強調，分局員警多未盡查證責任，實在缺乏訓練。

台北市警察局長陳嘉昌指出，各分局也會再加強相關執法人員的教育訓練，以確實降低民怨發生；而交大執法組長王均指出，不少民眾檢舉的交通違法案件構成要件不足，例如住戶檢舉有汽車違停，但其實車內有人，只要有申請撤銷，警方憑照片無法確認，都會從寬撤銷罰單，另外，有些標線，因為現場觀測不清楚，連紅線都已經斑駁不清，警方也會從寬認定，予以撤銷。

(中時 )