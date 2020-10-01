基隆市八堵路及國安路的路口處有一條人行天橋，暖暖區八西里長林明傳反應指出，當地老年人口佔多數，天橋爬不上去，近幾個月就有老人家在穿越八堵路時被撞，他希望可以拆除，改畫設斑馬線，但基隆市府交通處勘驗後指出，該路口目前無足夠行人庇護的空間，且不利設置號桿及畫設斑馬線，決定暫不拆除，否則沒畫設好斑馬線，卻貿然拆除，可能會有更多行人違規穿越道路，衍生交通亂象。

林明傳指出，近年天橋拆除工程有2011年忠一路「獅子陸橋」拆除案及2015年間拆除深澳國小、調和街、海大、暖江橋和仁五路、愛三路天橋，而現在八堵路僅靠市區一側，八西里民活動中心前有畫斑馬線，希望在靠近過港路這一側也畫斑馬線，讓行人能更安全過馬路，如果用路人使用便利，也建請將天橋拆除。

區長蔡春堂指出，基隆隨著都市發展變遷和市民生活需要，市府評估交通空間規畫及民眾生活需求，逐步改以畫設斑馬線，拆除使用率偏低的天橋，但該路段為高速公路交流道口，來往車輛繁多，速度更是飛快，若貿然改以斑馬線通行，怕造成車輛及行人不習慣，造成交通亂象及危險頻傳。

交通處交通規劃科長黃琬雯則指出，八堵路、國安路交叉路口的天橋，仍然有少數民眾使用，加上當地路形等條件限制，國安路口又無足夠行人庇護空間，不利設置號桿及畫設斑馬線。

黃琬雯指出，該路口車流量大，大型車輛又多，若無法在八堵路靠過港路這一側畫斑馬線，又拆除天橋，部分原本走天橋的民眾，可能不願多走一段路，來改走過港路口斑馬線，而直接冒險違規穿越八堵路，這樣反而更危險，因此目前暫不拆除天橋。

(中時 )