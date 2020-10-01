台南市六甲區30日深夜發生一起休旅車衝落邊坡的意外，駕駛不幸身亡，正是前中職兄弟象隊投手買嘉瑞。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市六甲區昨（30日）深夜發生一起重大車禍，1輛白色休旅車衝落20公尺深的邊坡，駕駛當場死亡，而他正是前中華職棒兄弟象隊投手買嘉瑞。台南檢警今天（1日）下午相驗遺體，研判死因是壓砸窒息，至於體內是否有酒精及藥、毒物，仍有待鑑定。

這起車禍發生在昨日晚間10時許，33歲的買嘉瑞駕車載著52歲的謝姓男子，沿著工研路南往北方向行駛，不明原因突然失控，衝落約20公尺深的邊坡，警消獲報到場，先將謝男救出，所幸沒有生命危險。

但駕駛座的買嘉瑞，雙腳卡在方向盤下，加上車輛側翻90度難以救援，警消耗費九牛二虎之力，以器材破壞車體，才將身材壯碩的買嘉瑞救出，但已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。

南檢檢察官今天下午在台南市柳營區祿園殯儀館相驗買嘉瑞的遺體。台南地檢署發言人林仲斌表示，死者身上有嚴重壓痕，研判是被壓在翻覆的車輛下，死因是壓砸窒息，法醫已抽取血液檢驗酒精與藥毒物。買嘉瑞家屬及同車受傷的同事謝男都未對這起車禍表示意見。

外號「買弟」的買嘉瑞是前中職兄弟象隊投手，學生時期就是備受矚目的選手，多次入選國家隊。高中畢業後曾加入合作金庫棒球隊，2007年新人選秀會中成為兄弟象的第一指名，被期待成為球隊新王牌，速球直逼150公里，於2008年創下中職總冠軍戰最年輕勝投、單場MVP紀錄。

可惜2009年球季結束後捲入「黑象事件」假球案，他雖認罪繳交不法所得，檢方念其輕罪且還年輕，依職權處分不起訴，但仍遭球團開除並永不錄用，年僅22歲就結束了職棒生涯。

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(中時新聞網)