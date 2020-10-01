雲林縣北港鎮「笨港五湖四海宴」，百名工藝師辦桌獻藝。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮「笨港五湖四海宴」以總鋪師辦桌方式席開108桌，邀集全台百餘名工藝師澎湃獻藝，桌上各式工藝品在中秋節敬獻給北港媽祖，邀請民眾1至4日前往北港鎮南陽國小，感受傳統工藝的原創性與生命力。

「笨港五湖四海宴」是北港朝天宮媽祖轎班會、神明會的過爐傳統，源自於清朝的滿漢全席，內容包括葷桌、素桌、看桌等，共有108道菜色，雲林縣傳統工藝文創產業發展協會與北港工藝坊以此為靈感，結合傳統工藝舉辦「笨港五湖四海宴」。

雲林縣長張麗善表示，今年「笨港五湖四海宴」共集結全台113名工藝師的作品，包含木雕、粧佛、交趾陶、錫藝、剪粘、神偶、紙雕、彩繪、藝閣等，藝師們為傳達對媽祖的敬意，以辦桌形式呈現最好的工藝宴席，同時再現北港百年藝鎮的歷史記憶。

縣文化觀光處長陳璧君說北港鎮文化底蘊深厚，以花燈原鄉及老街為基底，打造出專屬於北港鎮的文化特色，中秋連假來北港，除了欣賞傳統工藝宴席，藉由「拼圖尋寶」動態活動，還可按圖索驥在地特色景點與小吃，享受一趟文化美食之旅。

主辦單位蔡享潤指出，北港朝天宮媽祖廟香火鼎盛，圍繞在媽祖信仰周邊的寺廟建築、藝陣文化、廟會活動，造就眾多工藝師，是非常珍貴的文化瑰寶，今年與會工藝師還包括人間國寶彩繪大師洪平順、通過金氏紀錄認證的筆芯微雕達人李健竹，絕對有看頭。

(中時 )