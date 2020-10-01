大陸晶圓代工龍頭中芯國際將遭美方出手制裁傳遍整個業界，台積電、聯電以及世界先進等8吋廠有機會受惠於轉單效應，然而，隨著科技產業發展快速錢進，加上新冠肺炎疫情推動遠端服務需求，可能導致2021年晶圓代工報價暴增超過15%。

美國華為禁令上路後，全球晶圓代工龍頭台積電的產能空缺迅速被捕上，受到影響不大，高通以及其他美國無廠半導體大廠開始將部分產能轉至台廠，反而有製造更多晶圓代工需求，不僅台積電12吋先進製程產能滿載，8吋產能除28奈米製程之外也全部滿載，預計聯電、世界先進8吋產能也有望吃到轉單。

據digitimes報導，雖然市場認為台廠有望受惠，但實際狀況是，台灣晶圓代工廠本來就面臨滿載，中芯禁令所激出轉單紅利，要進入排程有相當難度，加上5G、車用電子、指紋辨識以及物聯網應用，將使用MOSFET、面板驅動IC、電源管理IC等6吋及8吋產能將供不應求。

若從中芯國際的產品2020年Q2貢獻營收來看，0.15/0.18 微米、55/65 奈米製程各占3成，14/28 奈米貢獻營收9.1%，也就是說，中芯國際先進製程對於貢獻營收影響不大。此外，中芯國際是全球第4大NOR Flash 廠兆易創新代工廠，若產能受阻，NOR Flash年底價格有機會走升，旺宏、華邦電預料將受惠轉單效應，2家台廠股價一度大漲。

8吋晶圓需超旺，早在中芯國際財報就能見得，目前市場8吋晶圓產能利綠綠接近100%。對此，世界先進2019年初以2.36億美元購入格芯(GlobalFoundries) 進2019年初以2.36億美元的價格買下GlobalFoundries(GF)新加坡Fab 3E 8吋廠，以及新唐也在去年底以2.5億美元收購Panasonic旗下半導體事業，包括1座6吋以及8吋晶圓廠。

SK海力士早在今年3 月收購 MagnaChip Semiconductor 的晶圓代工部門，並取得8吋晶圓廠，預料在中芯禁令發酵這段期間，全球晶圓代工二線廠版圖將大洗牌。

(中時新聞網)