今(1日)就是一年一度的中秋佳節，賞月是不容錯過的活動，也有不少政治人物都在臉書向大家送上祝福，國民黨立委許淑華在臉書曬出一張應景照片，曝光「戴柚子帽」的美照，瞬間掀起許多人的童年回憶。照片曝光後，已經有超過1.4萬人按讚。

與前高雄市長韓國瑜交情不錯的國民黨立委許淑華，因出眾外貌、傲人身材，每回現身都成民眾焦點，不僅擁有廣大粉絲，更獲封「神力女超人」稱號。

許淑華今在臉書曬出一張戴柚子帽的照片，並問大家「都有應景戴柚子帽嗎?」並露出招牌甜美笑容。而畫面一曝光後，立刻掀起網友們討論，很多人都說「怎麼穿戴怎麼美」、「沒有戴柚帽，只有一直剝一直吃的幸福」、「戴上柚子帽顯得人更美」、「祝福最美麗委員~中秋佳節快樂」。

另外，國民黨立委蔣萬安也在臉書PO文，他寫下，中秋是個令人高興的節日，可以跟親友們一起烤肉同樂，也可以跟家人在美麗的月光下話家常。大家在開心享受美味的柚子、月餅、烤肉時，也要注意自己的身體健康喔！祝大家中秋節快樂，事事順心如意。

(中時新聞網)