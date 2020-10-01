高市府警察局自今年8月開始，針對民眾交通違規行為以勸導方式代替以往強力取締的作為，改變執法方向成效顯著。（高市府警察局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府警察局自今年8月開始對民眾交通違規行為以勸導方式代替以往強力取締的作法，改變執法方向成效顯著，無論是取締或是事故率都雙雙下降，未來將持續採用勸導及宣導方式，教育民眾遵守交通規則，提升民眾交通素養。

以往會有許多警察在市區巷弄或一般產業道路對違規民眾執行開罰動作，但在警力有限的情況下，警方將人力佈署在易肇事路口、路段進行精準執法，除了提高見警率，也加強交通疏導作為，讓民眾在用路上更順暢，且降低闖紅燈、超速等嚴重違規的行為。

提高見警率是防制事故的重要做法之一，針對上、下班尖峰易壅塞、易肇事路口規畫交通崗勤務，服勤警力數由之前的147人，增加至220人，另於離峰時段，針對易肇事路口、路段設置「交通巡邏箱」199處，員警簽巡時需在附近守望10分鐘，提醒民眾遵守交通規則。

根據統計，109年8月、9月全市取締件數共59,644件，相較去年同期減少6,852件，發生A1交通事故22件、23人死亡、A2車禍發生5,677件、7,959人受傷，也比去年A1死亡車禍減少4件4人、A2受傷車禍減少242件、受傷減少337人，警察局以勸導代替舉發、精準執法及提高見警率的做法初見成效。

警察局長劉柏良上任以來，只要談到降低交通事故、改善交通的面向，一直強調從「交通3E政策」著手，其中交通執法占20％，交通工程占10％，而交通教育占70％，因此，要將交通安全觀念灌輸並教育下一代，更應從各級教育單位配合並強化宣導，各階層落實遵守各種交通規則，才能營造安全的用路環境。

警察局指出，執法取締僅是手段而非目的，所以將有限警力有效投注在重點路段防制交通事故，而發生在小巷弄、產業道路的輕微違規，只要符合違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則的規定都以勸導為主，但遇到闖紅燈、超速等容易造成重大交通事故的違規行為，還是會以取締方式處置，以達到降低交通事故的發生率。

(中時 )