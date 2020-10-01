今天是中秋節，今日再有香港網民於下午2時在銅鑼灣發起「中秋節大型購物導賞團」，聲稱要「刺激消費、促進經濟、 慶祝國慶」，港警不敢輕忽，下午約3時半，警方在銅鑼灣一帶數次舉起紫旗，警告在場人士可能違反《香港國安法》，其後多人被截查。

東網報導，有網民在網上發起「月夕行動」，揚言今日要「最後一戰」，號召網民帶武器對付警察，今日再有網民於下午2時在銅鑼灣發起「中秋節大型購物導賞團」，消費路線正與民陣發起10.1遊行的路線相同，警方高度戒備，部署6000警力。

港警下午在銅鑼灣一帶數次舉起紫旗，警告在場人士可能違反《香港國安法》。警方在百德新街多處設置封鎖線，又截查多人。

報導指出，消息指，東區區議員李予信及中西區區議員梁晃維被捕。

此外，有港民在崇光百貨外高舉美國國旗，警方兩度舉藍旗警告，引發注目。

警方要求群眾停止集結及立即離開，市民亦不應前往參與相關活動。警方會果斷執法，包括採取拘捕行動。

(旺報 )