高雄房市持續走旺，今年第三季總移轉棟數達10,358棟，是近5年來首次在淡季突破萬棟交易，比2016年的8,120棟，成長27.6％，而9月單月移轉棟數，則分別由三民、左營、鳳山拿下前三名。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐1日表示，高雄9月單月買賣移轉棟數3,505棟，月增8.9％，年增31.8％，高雄9月建物買賣移轉棟數分別由三民、左營、鳳山拿下前三名，三民區月增3.5％、年漲43％，左營區月增30.5％、年漲51.8％，是高雄9月的月增幅及年增幅度最高區域，鳳山區則月減5.1％、年增19.9％，累計高雄今年前9月總交易量為27,029棟，年減3.5％。

張旭嵐指出，台灣房屋根據內政部資料統計，觀察高雄近5年第三季買賣移轉變化，不僅交易量逐年走高，高雄今年第三季總移轉量達10,358棟，是近5年來首次在淡季突破萬棟交易，與5年前，也就是2016年第三季相比，年增幅約27.6％。

台灣房屋愛河之心加盟店店長林家福指出，往年7到9月，多會受到民俗月或颱風等影響，第三季多被視為房市傳統淡季，不過，今年高雄第三季房市與以往截然不同，買氣不減反增，評估應是疫情後的報復性消費，也反映到房市上。

另外，利率低檔、貨幣寬鬆等利多政策加持，相對帶動投資人信心，讓推案量及買氣不斷釋出，林家富表示，接下來到農曆年前，將進入傳統旺季，相信今年房市應是淡季走旺，旺季更旺的局勢。

林家福表示，以三民區來評估，今年上半年住宅大樓與住宅透天均價，分別為17.8萬元與27.8萬元，比去年同期均價16.6萬及26.2萬元，微幅上揚6～7％，區域內新成屋及預售量有46案，總戶數約逾8,300戶，下半年房市交易應呈量高價微漲走勢。

(工商 )