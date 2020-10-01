藝人歐陽娜娜在中國大陸十一國慶獻唱《我的祖國》引發爭議，行政院長蘇貞昌接受媒體採訪時，直接建議她去看爸爸歐陽龍曾經演過的電影《藍與黑》會有什麼下場！對此台北市議員王鴻薇接受《中時新聞網》訪問表示，有時候父母親沒有辦法去主導小孩子對政治的立場，認為蘇貞昌拿她父親當時演的電影去酸，其實沒必要，而且陸委會已表態歐陽娜娜最高恐罰款50萬，但得講清楚說明白開罰的依據是什麼，否則就像是一般網路酸民，直言「行政院長不需要變身為網路上的酸民，去酸一個20歲的年輕女孩子」。

歐陽娜娜唱《我的祖國》遭蘇揆嗆 王鴻薇：行政院長變網路酸民

有立委也拿過去張惠妹唱國歌被大陸封殺一事來類比，王鴻薇表示，同樣的事情不要有兩套的標準，當時民進黨說民主國家表演自由是基本人權，不要以政治掛帥的角度看待藝人，難道時隔十幾二十年後我們的標準就變了嗎？若民進黨覺得過去陸方的反應是錯誤的，那今天我們政府是要重蹈當時這樣的一個行為嗎？

王鴻薇也提到，陸委會現在拿統戰樣板來形容台灣的藝人太沉重，對藝人來說，他會選擇自己的市場，但這樣的選擇大家也已經看到，可能會引起台灣的市場和民眾的反感，不過我們還是應該去尊重，沒有必要把所有的藝人都拿出來做一個政治思想的審判以及忠誠度的調查。

（攝影剪輯／陳宏睿）

(中時新聞網)