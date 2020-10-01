日本當紅女星石原聰美(石原里美)拋震撼彈，今(1日)宣布結婚喜訊，對象是33歲的圈外人士，令粉絲又驚又喜，笑稱是一般男性大勝利！

33歲的石原聰美擁有小惡魔般的俏麗外型，曾演出《朝5晚9》、《校對女王》、《UNNATURAL》等多部作品，讓她在日本演藝圈人氣火紅，也是各大美女排行榜上的常客。

而石原聰美最有名的一段戀情，就是她與傑尼斯男星山下智久的緋聞。兩人因為拍攝《朝5晚9》傳出假戲真做，還一度爆出婚訊，未料這段無論顏質、聲勢都相當登對的戀情，還是走上分手一途。之後石原聰美更被直擊與IT企業社長前田裕二牽手過夜情。

但石原聰美最終選擇的既不是山下智久，也不是有錢社長，而是圈外男性。據日本媒體報導，石原聰美已與圈外男友登記結婚，兩人交往1年後決定互許終身。隨後經紀公司也證實喜訊，透露這位抱得女神歸的幸運兒為一般上班族，石原聰美也表達對這段婚姻的信心，「我相信和他在一起，不管任何困難都能克服。」

(中時新聞網)