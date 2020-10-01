一轉眼時間也步入10月，代表再過2個月2020年將進入尾聲。不少人被壓力和困境壓得喘不過氣，讓許多人期盼全新的月份能夠帶來新希望。而專寫生肖運勢的專欄「生肖乾坤」就指出，10月會有3生肖財運旺到發紫，運勢高升，連桃花運也跟著旺了起來，脫單的機率也大幅攀升！而上榜的生肖分別有「虎、鼠、牛」。

第三名：生肖牛

生肖牛的人，在10月份的時候會有吉星的庇護，各方面都有好的變化，加上有貴人的支持，遇到困難都能迎刃而解，平安度過。在財運方面也是勢如破竹，能一路高漲，腰包鼓鼓，存款滿滿，無論是正財或偏財都能收入囊中，大富大貴。

第二名：生肖鼠

生肖鼠的人，在10月之前的運勢一直是平平的，在10月份之後，就能萬事順利，大吉大利。在事業上則能突飛猛進，如魚得水。搞不好還有升職加薪的可能，工作上的財運也是少不了。不僅如此，桃花運也跟著旺盛，有望能尋找到自己的真愛。

第一名：生肖虎

生肖虎的人，他們在10月份的時候，運勢是最好的。桃花運旺盛，能結交到不少的異性，而單身的朋友也有可能終結孤單。生肖虎的人善於人際關係處理，在交往中沒有障礙。而財運方面也是一路飆升，居高不下，適合到外地發展，有機會賺取不少的財富。

(中時新聞網)