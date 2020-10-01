「雲林國際偶戲節」登場，布袋戲科技互動特展打頭陣。（張朝欣攝）

「雲林國際偶戲節」1日登場，於雲林縣虎尾鎮布袋戲館舉辦「霹靂布袋戲科技互動特展」，包括「男神本尊木偶區」與「男神互動拍照區」，利用現代數位科技結合掌中戲偶藝術，讓民眾與男神互動拍照，吸引大批布袋戲迷朝聖。

「霹靂布袋戲科技互動特展」1日邀請知名coser坎鏡、惜釵2人分別扮演布袋戲代表人物「素還真」與「凜雪鴉」，與本尊木偶一起登台，並由歌手蔡佳瑩獻唱，吸引眾多布袋戲迷到場拍照打卡，為「雲林國際偶戲節」揭開序幕。

雲林縣長張麗善表示，布袋戲發展至今，從傳統掌中戲偶的野台戲，邁向與現代數位科技的多元結合，展現傳統文化與創新科技的共榮共存。另外，記錄布袋戲藝師薪火相傳的紀錄片「小人物大故事」，則象徵傳統文化的永續傳承。

縣文化觀光處長陳璧君說，「男神互動拍照區」，以體感互動與影像合成技術，讓民眾融入霹靂布袋戲經典角色，拍出創意趣味的照片，並透過掃瞄方式將照片下載至行動裝置。影像互動牆則可藉由遊戲概念，觸碰牆上的框架呈現動態影像。

「雲林國際偶戲節」2日還有一系列活動，包括布袋戲館「故事嘉年華」cosplay角色遊街、月光烤肉趴；虎尾高鐵特定區「男神時代音樂會」；雲林記憶COOL「史豔文50周年夜間派對」；虎尾建國眷村免費「露天電影院」。

(中時 )