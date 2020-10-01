台南市文化協會1日在台南鄭成功祖廟舉辦博餅遊戲，吸引近百名鄉親試手氣、拿大餅。（李宜杰攝）

台南市文化協會1日在台南鄭成功祖廟舉辦「中秋來博成功餅」活動，吸引近百名鄉親熱情參加，一同試手氣、拿大餅。台南市文化協會理事長鄭道聰說，博餅遊戲相傳是鄭成功當年率軍來台時，為排解將士鄉愁發明的遊戲，因此辦在鄭成功祖廟最為合適，同時今年也是第14年辦理博餅遊戲，未來將續辦維持傳統。

台南市文化協會1日在鄭成功祖廟席開8桌，舉行多場博餅大賽。鄭道聰指出，博餅遊戲源於鄭成功，後來則流傳至航海船工，於閒暇之時擲骰共娛，並以酒食為饋，再一路流傳於民間社會至今，甚至還有一說，博餅遊戲為麻將的雛型。

昨日上午，不少家長帶著孩子來參加博餅大賽，每桌共有63個月餅，擲骰點數以取得相對應的月餅。若是骰出「狀元插金花」，意即4個紅四、2個紅一的骰子，則躍升「狀元」，遊戲結束，每場大約耗時40分鐘左右。鄭道聰笑說，博餅遊戲最有趣的就是，到最後一刻前，任何人都可能翻盤成為「狀元」，相當緊張刺激。

上午11時，8桌都已誕生各自的「狀元」，接下來則進入「狀元擲筊」環節。狀元要向鄭成功神尊上香擲筊，擲出最多「聖杯」的人，則可獲得「成功金」2500元，讓各個「狀元」紛紛摩拳擦掌，賣力擲茭求好運。

鄭道聰指出，今年因鄭成功祖廟整修緣故，來參加博餅遊戲的人潮較往年下滑不少，但仍開心看到中秋連假首日，大家齊聚一堂，不只博餅、也博感情。

(中時 )