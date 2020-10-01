疫情在全球肆虐，台灣是少數仍可正常舉辦音樂會的地方，成為國外音樂家的音樂寶地，包括大提琴家馬友友，今年下半年的亞洲音樂會行程，目前也只以台灣為主，預計在11月於台北流行音樂中心演奏巴哈無伴奏全集，並將和老搭檔鋼琴家凱瑟琳．史托特一起合作，在北中南巡演。

馬友友表示，受到疫情影響，今年和他過去45年來的演奏生涯大不同，音樂會行程停擺，全球人類，就像是經歷了一場暴風雪，「在暴風雪中，我們必須團結在一起，才能安然度過，但風雪過後，得面對漫長嚴冬，不知道還會持續多久。不過轉念一想，在這段期間，也能好好思考，如何重新塑造理想生活。」

馬友友最近才剛獲得《時代》雜誌評選為年度全球百大影響人物之一，雜誌報導指出，馬友友在疫情期間，在網路上錄製短片，以音樂安慰人心，有時還有小故事分享，影響力十足。

馬友友表示，他一直問自己，作為音樂家，無法像前線人員那樣協助治療工作，在疫情期間，還能做些什麼？答案是音樂，「開視訊演奏音樂，是我能做的，期望這些演奏能為前線人員、在醫院裡和生命搏鬥的人，帶來一點安慰。」

馬友友的短片，也會找他的音樂家好友隔空合奏，近期他與笙演奏家吳彤，一起演奏由吳彤所創作的作品《雨落屋簷》，吳彤說，創作靈感是來自一則小故事，描述北宋時期，有位僧侶聆聽屋簷上的下雨聲，從中感受到萬事萬物皆相連，沒有任何差別的狀態，僧侶因此開悟。

吳彤表示，他在一個下雨天，偶然讀到這個故事，很有感觸，「我們的世界正經歷新冠肺炎的考驗，我也像是聽到那樣的下雨聲，提醒我們，人與人、大自然之間的相互關聯，沒有誰可以孤立存在。」

馬友友將於11月10日在台北流行音樂中心演奏巴哈無伴奏，11月11日起至15日，與凱瑟琳一起全台巡演，舉辦4場獨奏會。

(中時 )