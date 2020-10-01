桃園市行人、慢車、道路障礙等交通違規過去被開單後，只能到郵局劃撥或者各警察分局繳納，桃園市警察局宣布，10月起將可至統一超商、萊爾富、全家、OK便利商店繳納，不過需另外支付手續費13元。

警方指出，過去民眾想繳納違反「道路交通管理處罰條例」第69條至84條，也就是行人、自行車、電動自行車、電動輔助自行車、道路障礙等違規案件，要到各地警察分局或者郵局繳納，較為不方便。不過10月1日起，市警局和4大超商合作，民眾到超商繳罰單。

不過民眾若到各地警分局繳款，除了罰單金額外，不需繳納手續費，若到郵局則是多了10元劃撥費用，到超商則是13元手續費。警方說，超商較為便利，而且根據過往經驗，移工多半不喜歡到分局、郵局，常常被開單後，都是尋求仲介協助。未來也會到工廠等移工聚集地點宣導，以後被開單可以到超商繳罰單。

警方也統計，去年行人、慢車、道路障礙等違規案件共有6389件，今年1至8月則是4623件。另外民眾若要分期繳納、或者裁決書案件，還是需要到各地分局裁決室繳納。

(中時 )