28歲女星簡廷芮憑熱賣電影《我的少女時代》校花「陶敏敏」一角爆紅，1日中秋佳節她突然宣布結婚喜訊，開心表示與圈外賴姓男友將升格夫妻，「在這動盪不安的2020，我們發生最好的事情，就是意外的從朋友變成情人，接著決定一起攜手走向人生的下個階段。」

其實簡廷芮一直都很嚮往成家，自訂25、26歲就想結婚，自己也非常喜歡小孩，心中有家庭的藍圖卻一直沒有人幫她填，據了解，她與賴先生相識多年，兩人都是台中人，從朋友變情人，在一起不到1年就決定結婚，因簡廷芮對結婚有期待，曾告訴賴先生：「娶我要先跟我求婚！」而男方也把這句話記在心底，於9月29日偕同圈內好友、女方經紀公司展開求婚計畫。

當天賴先生把簡廷芮騙去飯店，說是要幫朋友慶生，結果現場所有人都躲起來，只有簡廷芮1人不知情，當她到飯店後，男主角才拉開飯店的窗簾，窗戶上寫著「嫁給我吧」，浪漫攻勢瞬間收服簡廷芮。目前兩人還沒登記，婚禮預計明年才舉辦。

至於簡廷芮是否先有後婚，她的經紀人未否認，並說若確定了會主動跟大家公布，「如果有的話會選一個好日子講，她不會避諱，我們比較傾向自己說，因為她在圈內人緣超好的，也藏不住。」

(中時 )