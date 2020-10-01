當今社會科技日新月異，卻也成為許多不法集團的犯罪利器，高雄警方9月29日破獲一起販毒集團利用手機通訊軟體遙控毒品製作及販售，查扣大量製毒工具及近8000公克的毒品咖啡包、K他命、毒咖啡果汁，警方將5名藥頭依違反毒品危害防制條例移送法辦。

高雄警方在9月上旬查獲黃姓藥頭持有大量毒品咖啡包，經報請高雄地方檢察署王檢察官建中指揮偵辦，溯追毒品上游，發現幕後販毒集團用手機通訊軟體上下遙控毒品販售，並且標榜「一通電話便宅配到府服務到家，顧客交易也覺得安全、隱密」，讓顧客感覺隱密安全，安心進行交易。

警方進一步追緝，查到5名販毒集團首腦，分別是王男、簡男、劉男、林男及黃男，並鎖定他們的藏匿之處後，9月29日進行收網，在前鎮區民權二路、三民區鼎力路、左營區重義路等3處所，查扣毒品咖啡包約300包約1900公克、愷他命1包5公克、毒咖啡果汁6大包約6000公克，以及分裝用研磨器果汁攪拌機、定量分裝機、封口機、分裝袋7大箱、點鈔機、鎊秤及販毒不法所得1萬6300元。

經過檢方問訊後，要投王男及簡男涉有違反毒品危害防制條例案件的製造、販賣第三級毒品罪嫌向法院聲請羈押，簡男羈押獲准、王男則被法院裁定10萬元交保，而劉男、黃男、林男等藥頭涉共同販賣第三級毒品罪嫌，分別依5萬元、3萬元、1萬元交保。

(中時 )