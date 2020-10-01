9月30日上午，香港同胞慶祝中華人民共和國成立71週年大會在灣仔會展中心隆重舉行。大陸全國政協副主席、香港同胞慶祝國慶籌委會主席董建華，香港特別行政區行政長官林鄭月娥，中央政府駐港聯絡辦主任駱惠寧等擔任主禮嘉賓，並分別緻辭。

據香港《文匯報》10月1日報導，駱惠寧在講話中稱，面對日益嚴峻複雜的國際局勢，香港比任何時候都更加需要偉大祖國的肩膀，比任何時候都應該強調對國家的責任擔當。

他強調：「堅守一國底線，才有兩制空間；不守一國之本，就沒有兩制之利。身為中國人，愛國不是一種選擇，而是一種義務，更是一條正道。」

在大會上致辭時，駱惠寧代表香港中聯辦全體同仁向出席活動嘉賓以及廣大香港市民，致以節日的祝福。他表示，回顧香港與祖國共同走過的非凡歷程，愈發深刻地體悟到家國同構、命運與共的道理。

他說，是國家的日益強大，使香港得以在「一國兩制」偉大構想下回歸祖國，走上同祖國共同發展、永不分離的寬廣道路，廣大香港同胞從此與14億人民一道共擔民族復興的歷史責任；是國家的日益強大，使香港結束了「港獨」猖狂、黑暴肆虐的動蕩局面，迎來了由亂轉治的重大轉折。

駱惠寧指出，作為中華民族的成員，香港同胞素有愛國愛港的光榮傳統。然而多年來，有一些人極力淡化香港社會的國家意識，甚至企圖通過歪曲「兩制」來對抗「一國」，逢中必反，倒行逆施。「這明確地告訴世人，在香港增強國家意識、弘揚家國情懷，仍是十分重大而緊迫的問題。」

駱惠寧表示，全面準確貫徹「一國兩制」方針，清醒地認識到堅守「一國」底線，才有「兩制」空間；不守「一國之本」，就沒有「兩制之利」。更加堅定地與祖國站在一起，維護國家主權、安全、發展利益，與國家同心同德、同向同行，在大是大非問題上守得住、站得穩。

他還強調，要在香港社會特別是公職人員和青少年中，繼續加強憲法和基本法教育、國家安全教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育。「身為中國人，愛國不是一種選擇，而是一種義務，更是一條正道。」

(中時 )