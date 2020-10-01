國立暨南大學創校至今25年，歲月荏苒中，前校長張進福任職長達8年，更帶領全校師生走過重大打擊的921地震，特別選在9月30日上午重回校園，和校友、舊同事敘舊交流，分享新書「撿回逝去的歲月」所見所感。

張進福表示，世紀大震讓他感觸很深，對他來說一步步重建，讓學生回到埔里上課，走出紛擾和傷痕，是他責無旁貸的工作。做法上張進福想方設法，讓資源進入暨大，爭取到圖書資訊大樓、體育中心、活動中心等硬體新建，也帶領相對年輕的暨大，贏得全國校務評鑑。

暨大主任秘書劉一中憶起地震當下，帶著妻小逃出天搖地動的宿舍，內心想當緊張。震後校園一片狼籍，四棟建築中有三棟是在校長任內完成重建，劉一中說當年自己的心理狀態就像個學生，是張進福的帶頭領導，從實際面帶著暨大重回日常。

任內積極發展國際交流建立的東南亞研究中心；在地大學當仁不讓地執行原住民研究、水沙連人社中心等等，張進福都傾注心力。如今雖已退休多年，仍戮力於推展通識教育，培養人文關懷。

張進福出生於新北鶯歌，並非南投人的他，將專業奉獻於埔里，心境令人欽佩。其新書「撿回逝去的歲月」已於9月正式完成，內容記錄了他關壞、開闊、創新、進步的人生智慧。目前在暨大校史室、圖書館均有典藏，歡迎各界借閱。

(中時 )