日劇《半澤直樹2》風靡全日本，在台灣也有大批粉絲死忠追劇。半澤魅力有多紅？從九州的自來水用量或許可略知一二，福岡市水道局日前分享一張「用水量線狀圖」，完全反映半澤吸睛功力，無人能及。

根據日媒報導，福岡市水道局的用水量圖，是9月27日星期日（半澤固定周日晚播出）晚上的紀錄，明顯看出用量從晚上9點（半澤播出時間）後一路下滑，沒想到10點（半澤播畢）一過，用量幾乎倍增。

水道局對這個現象相當困惑，向日媒表示，雖然他們有應付用水量暴增的辦法，但仍不解為何近兩個月來，每一個星期日的用水量，都在10點過後急速上升。

「這證明一件事，大家都守在電視機前看半澤，連上廁所都先忍住。」

日本網友得出這樣的結論，驚訝自來水用量跟收視率竟息息相關。根據統計，《半澤直樹2》在7月19日開播當天，以及9月27日的完結篇，分別在關東、關西斬獲32.7%、34.7%收視率，換句話說，大約三分之一的日本人守在電視機前，等10點結束再「加倍奉還」，導致用水量暴增。

(中時新聞網)