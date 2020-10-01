長榮航空1日推出「呼叫嫦娥活動」，共有11位名為嫦娥的旅客參加。（范揚光攝）

中秋連假航空公司大玩偽出國新梗，星宇航空1日推出3架次「FLY TO THE MOON 星宇追月號飛行體驗」班機，特別佈置候機室讓旅客體驗「偽太空旅行」的樂趣，長榮航空也號召名為嫦娥的旅客，攜伴參加高空賞月之旅。

為了讓旅客有不同的偽出國體驗，星宇航空在連假期間共推出7個以月球為主題的航班，分別命名為兔兔機、嫦娥機和吳剛機，機上贈品也特別使用時尚的太空風格，此外，星宇航空也將候機室打造為太空俱樂部，並有專業DJ播放音樂與旅客同樂。

旅客李小姐為了一圓全家團聚的願望，除了邀請父親參加這趟行程，還特別帶著母親的遺照一起登機，她說，雖然母親已經離開人世，但是在這個特別的日子，家人還是可以用另類的方式一起旅行團聚。

不讓星宇專美於前，長榮航空也在連假期間，推出3架次從桃園機場出發的中秋月夜類出國航班，並以波音787夢幻客機執飛，特別的是，長榮祭出「呼叫嫦娥活動」，只要名字是嫦娥的民眾，就可以兩人同行一人免費，旅客范嫦娥開心地說，一聽到長榮號召嫦娥時，就立刻報名參加，也很意外居然有這麼多跟她同名的人。

長榮表示，「呼叫嫦娥活動」共有40名嫦娥報名，其中11名搭乘今晚從桃園起飛的班機，若天氣狀況良好，起飛後將可先看到台北夜景，接著飛往與那國島欣賞島上的萬家燈火，飛機折返後經過宜蘭飛往澎湖群島，再左轉飛至台灣南端，沿途可欣賞到嘉義布袋港及高雄市區，回程經過台中及埔里時，就能看見窗外的滿月。

(中時 )