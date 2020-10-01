前高雄市長韓國瑜下台後，其親信高雄輪船公司董事長黃文財9月底也離職，今又傳出高市都發局兩度發文給交通部，要求換掉高雄港區土地開發公司總經理洪東煒，改由現任董事長兼任。對此，高雄市長陳其邁今（1）日表示，尊重都發局及時任代理市長的楊明州。

陳其邁表示，7月高市府已經行文要求更改總經理人選，這也是基於專業跟績效的考量，尊重都發局跟當時的代理市長楊明州的考量。至於是否有兩度發文給交通部一事？陳其邁說，不清楚。至於另有4位被視為親韓人馬仍在府內，他也強調尊重各局處專業評估跟考量。

另外，針對高市議員李眉蓁疑似引用錯數據，在臉書貼出今年遠見雜誌的縣市總體競爭力評比，當中高雄市排名下降，名列6都最後一名，她感嘆「高雄的城市競爭力直直落怎麼辦」，但該評比以2019年統計數據為主，當時的高雄市長正是韓國瑜。

對此，陳其邁說，還是要根據正確的數字，否則2019還是韓市長，最後一天下大雨，還幫李議員站台，這樣會打到自己也不太好，未來在議會還有很多質詢的機會，希望以後跟李議員可以就事實數字，能夠互相討論切磋。

(中時 )