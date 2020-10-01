大陸「十一」國慶加中秋連假開始，據央視引述大陸民航局指出，10月1日的連假第一天，預計全大陸的民航計畫飛行班次為1萬4941班；預計運送旅客167萬人次，與2019年10月1日基本持平；平均客座率79.5％，較上年同期下降5.1個百分點。

從具體情況看，9月30日至10月1日為節前出行高峰，9月30日全大陸實際飛行班次1萬5115班，其中大陸國內航空公司執飛國內航班1萬3844班、年增率為10.5％；運輸旅客量首次恢復至170萬人次以上，創疫情暴發以來新高，同時迎來節前最高峰。

此外，進出港旅客量較多的機場有廣州、深圳、北京、成都、重慶、西安、上海、昆明等；由於近期大陸國內疫情控制情況穩定，整體客座率恢復較好，拉薩機場平均出港客座率超過95％。

另外深圳、杭州、珠海、海口、舟山、寧波、天津機場客座率超過85％。假期期間主要旅遊城市進出港旅客訂票量、客座率已接近或達到去年同期水準，顯示以大陸境內旅遊為目的的出行需求恢復明顯。

(旺報 )