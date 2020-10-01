中捷上路準備好了！中捷公司表示，依《大眾捷運法》規定收費，身分別優惠補助如國高中學生優惠，需尊重市府或教育局政策。（盧金足攝）

台中捷運綠線預計年底通車，訂定前5公里20元起跳，5公里後，每兩公里5元，單程最多50元，未來每兩年檢討一次運價。（盧金足攝）

台中捷運綠線年底通車，市議員黃仁質疑為何國高中生未獲票價優惠，擔心少了補助誘因恐影響營運？中捷1日表示，依《大眾捷運法》規定收費，國高中學生是否補助票價，尊重市府政策；教育局說，未來將對搭乘頻率，研議票價要不要優惠，鼓勵學生族群多搭捷運。

黃仁指出，統計捷運綠線周邊的國中、高中學校，可能搭乘捷運學生人數，最高達1萬人次，每天上下學各1萬人次，一周5天，不包括例假日課輔及優惠學生票搭乘10萬學生人次，每月40萬人次，一年影響逾480萬學生搭乘人次，票價不優惠錯失龐大學生客源。

台中市雙十公車優惠吸引很多公車族，黃仁批評公車有優惠，捷運卻未有補貼，要求市府盡速研議，讓學生選擇捷運作為上下學通勤工具，否則在票價考量上，形同被迫搭乘公車。

「啊！國高中生捷運票價沒優惠？起程5公里20元，不如搭雙十公車，超過10公里最多只要10元」，就讀捷運行經的市立高中張姓學生說，捷運來回基本票價40元，1個月800多元，公車10公里以內免費，省荷包還是搭公車。

家有2名子女上國中的曾媽媽表示，別跟錢過不去，小孩搭公車免錢，如果捷運較快速，票價應優惠，才能培養搭捷運的學生族群。

台中捷運公司董事長林志盈指出，捷運通車後，會透過乘客進出站大數據分析，對未來捷運使用頻率高的乘客提出相關配套優惠；中捷依《大眾捷運法》規定收費，與《鐵路法》一樣，票價收費有其規定，身分別補助如國高中學生優惠，需由相關單位編列預算補助，尊重市府或教育局政策。

林志盈說，票種規畫分「單程票」、「敬老愛心票」、「團體優惠票」與「旅遊票」等，實施後會依大眾使用狀況、市場動態來調整，讓民眾享有便利交通服務。

教育局長楊振昇指出，學生捷運票價是否優惠補助，將俟未來搭乘頻率，跨局處進一步評估。

(中時 )