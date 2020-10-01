2020三義木雕藝術節系列活動，10月1日在三義木雕博物館盛大開幕。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌欣賞木雕師現場創作。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌欣賞木雕師現場創作。（巫靜婷攝）

三義木雕博物館前廣場進行木雕大師「觸手生春木雕秀」現場創作表演。（巫靜婷攝）

台灣國際木雕競賽成績10月1日揭曉，所有得獎作品均於三義木雕博物館展出至10月25日。（巫靜婷攝）

裕隆木雕薪傳獎得主陳茂成《乘風波浪》。（巫靜婷攝）

裕隆木雕創新獎得主江慧琳《四個夢》。（巫靜婷攝）

工藝木雕經典大獎得主楊天吉《淘氣》。（巫靜婷攝）

當代木雕大獎潘煒中《獨自建構》。（巫靜婷攝）

苗栗縣三義木雕藝術節1日在三義木雕博物館前盛大開幕，邁入第13屆的台灣國際木雕競賽成績同步揭曉，台灣木雕薪傳獎由來自彰化鹿港的資深木雕師李秉圭獲得，文觀局指出，今年木雕賽事共有來自6個國家地區、129件作品參賽，經評審團評選，二大類共59件入選展出。

苗栗三義不僅是國際慢城，更以木雕聞名，連年舉辦木雕藝術節活絡地方產業，也盼木雕技藝永不失傳，1日上午祭祀巧聖先師魯班公後，下午舉辦三義木雕藝術節開幕活動，同時揭曉今年由苗栗縣府主辦的台灣國際木雕競賽成績，所有獲獎作品均於三義木雕博物館展出至10月25日。

得獎名單出爐，陳茂成《乘風波浪》拿下裕隆木雕薪傳獎、江慧琳《四個夢》獲裕隆木雕創新獎；楊天吉《淘氣》拿下工藝木雕經典大獎、潘煒中《獨自建構》獲當代木雕大獎，詳細名單公布於文觀局官網，獲獎者可得2萬至30萬元不等的獎金。另外，去年台灣木雕薪傳獎得主陳啟村，為鼓勵木雕新生代參賽，捐出20萬元給木雕薪傳營獲獎的青年學子。

今年榮獲台灣木雕薪傳獎的得主，是來自彰化鹿港的資深木雕師李秉圭，71歲的他是家族木雕業第五代傳人，擁有50多年的木雕經驗，對於木雕藝術貢獻良多，他表示，能夠獲獎很榮幸，對木雕傳承是種鼓勵。

文觀局博物管理科長邱毓森表示，台灣木雕薪傳獎得主可獲得50萬元獎金與獎狀，李秉圭大師提供木雕作品《鍾馗》作為三義木雕博物館的典藏作品，明年將舉辦個人展覽。

(中時 )