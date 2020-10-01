10月1日，全大陸鐵路迎來「十一」黃金周客流高峰，預計發送旅客1480萬人次，創疫情發生以來鐵路單日客流新高。鐵路部門統籌做好常態化疫情防控和假日運輸工作，增加運力安排，加開旅客列車1206列。

澎湃新聞報導，9月30日，全國鐵路共發送旅客1238.6萬人次，鐵路運輸安全平穩有序。其中，北京局集團公司發送旅客104.0萬人次；上海局集團公司發送旅客262.1萬人次；廣州局集團公司發送旅客208.6萬人次。

今年大陸國慶恰逢中秋佳節，鐵路部門加大運力投放，科學安排運輸，努力滿足旅客群眾出行需求。哈爾濱局集團公司加開哈爾濱至北京、齊齊哈爾等方向旅客列車10列，安排236列次動車組列車重聯運行。瀋陽局集團公司共開行旅客列車694列，其中進京動車組列車全部重聯運行。呼和局集團公司增開16列高峰線進京高鐵列車，達到每日72趟的滿圖運行狀態。

武漢局集團公司加開武漢至廣州、上海、重慶、南京等地往返開行的列車145列，重聯開行武漢至天津、廣州、上海等方向的動車7列，運能提升了1倍。西安局集團公司安排西安至北京、上海、廣州等方向的35對高鐵列車重聯或長編組運行，其中，開行西安與華山之間往返高鐵127列。為了方便高鐵旅客換乘接駁，與咸陽機場共建「旅客服務中心」，服務旅客出行「最後一公里」。

濟南局集團公司加開膠濟客專、日蘭高鐵、青榮城際等客流飽滿方向旅客列車138列，重聯動車組列車306列。上海局集團公司加開列車197列，其中加開去往北京、廣州、南昌、鄭州等長途熱門方向的旅客列車39列，加開其他管內方向旅客列車158列。

南昌局集團公司增加城際動車開行頻次，開行「1小時」城際列車60對，方便相鄰城市間短途旅客出行需求。在部分動車組列車上提供「小碗菜」服務，滿足旅客用餐多樣化需求。烏魯木齊局集團公司增開烏魯木齊至嘉峪關動車組列車，開行向哈密、阿勒泰、博州、喀什等方向「坐著火車游新疆」旅遊列車12趟。

(中時 )