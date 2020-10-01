樂天桃猿新秀投手萬昭清上個月才達成一軍生涯初登板，昨日第2次出賽，投2局無失分，包含林益全、林哲瑄等富邦悍將強打在內，共送出4次三振，讓猿隊總教練曾豪駒大讚是全場唯一亮點，並點出速差是他的優勢，好表現將為他爭取到更多上場機會。

昨日樂天桃猿洋投霸能大爆分，主投6局失8分，霸能退場後猿隊教練團決定讓新秀萬昭清吃下剩餘局數，結果7、8兩局一上場都先連送2個三振，獲得總教練曾豪駒稱讚，「可以說是昨天整場下來唯一的亮點，讓我感受到很盡力展現出自己。」

萬昭清昨日最速僅144公里，平均落在140公里左右，不過曾豪駒點出與直球武器球種曲球的速差大，約有30公里，若控球穩定的話，能為自己爭取到更多機會，可能之後會在更前面的局數出賽，或是分差小時上場，給他機會展現自己。

不過萬昭清9月18日初登板時表現太緊張，一上場先被敲安、再挨轟，受到震撼教育，曾總認為這不是大問題，顯然昨天上場心態有先調整好，萬昭清也說，「初登板面對第一個打者會緊張，這一場就比較平靜。」

猿隊牛棚教練林英傑在萬昭清上場前也給予提醒，在場邊準備時把該做的事做好，投球動作、節奏等先做好準備，不過對於昨日送出4次三振則在他意料之外，「沒有特別想投三振，自己也很意外，三振掉林益全最意外，那顆有失投，不過他沒有掌握到。」

(中時 )