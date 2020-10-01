27歲男子郭謜稽前年8月2日邊開車邊抽K菸，在台南市撞上機車女騎士蘇姓婦人及同車4歲女兒，造成女童死亡。一審依服用毒品致不能安全駕駛因而致人於死罪判刑5年10月後，由於沒有與被害家屬和解，二審加重改判7年。至於民事部分，一審也判賠957多萬元，兩案均上訴中。

有殺人未遂、恐嚇、毒品等前科的郭謜稽自稱水泥工，從2015到2017年間，曾有3次吸食K他命後開車被警方查獲的紀錄。

2018年8月2日凌晨郭男在台南市的住處，施用安非他命、一粒眠毒品後，當天傍晚6時25分，無照駕駛休旅車沿北區文成路往西行駛，行經文成路、育德一街路口前時，因精神不濟從後方追撞蘇婦所騎的機車，蘇婦當場卡在休旅車底下重傷，女童則被車輪輾過頭部，急救後仍不治。

車禍發生後，郭謜稽向員警坦承肇事，並同意員警採集尿液送驗，檢驗結果呈安非他命、第三K他命及一粒眠陽性反應。

二審認為，被告曾犯下毒品罪入監服刑，但沒有心生警惕，徹底反省，仍於施用毒品後駕車外出，雖坦承犯行，但沒有與被害人及家屬達成和解或取得諒解，一審僅判刑5年10月實屬過輕，撤銷改判徒刑7年，但郭不服上訴最高法院。

蘇婦及先生也提起刑事附帶民事訴訟，分別向郭求償1658萬元、1656萬元，但郭男認為求償金額過高無法負擔，一審判決，精神慰撫金各500萬元，扣除強制汽車責任保險金，分別判賠558萬多元、399萬多元，合計957萬元。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )