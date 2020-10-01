新華社報導，月餅包裝「輕裝上陣」、月餅分量「瘦身」、口味創新緊貼潮流，在「厲行節約、反對浪費」的大環境下，記者走訪上海的商店超市賣場發現，今年的月餅市場正悄然發生新變化，呈現出拒絕過度包裝、興起節儉風等特點。

變化一：月餅包裝「濃妝」變「淡抹」，「素顏」受青睞。在上海第一食品五角場店的一樓，餐飲老字號杏花樓不大的店面被消費者圍住，沒有包裝的「素顏」月餅在食品櫃中層層壘起，售貨員幫助購買者拿取、打包月餅。記者在現場看到，前來購買者多是選擇「素顏」的散裝月餅，即使需要盒裝打包，也是選擇簡單的紙質禮盒包裝。

「散裝的月餅很實惠，自己吃的話，口味數量都能自由搭配，價格也合適。」一位選購月餅的消費者說，「若是送人，我也是傾向於這種簡單包裝的老字號禮盒，口味不錯、牌子也拿得出手，這比華而不實的月餅禮盒有誠意多了。」

中國焙烤食品糖製品工業協會發佈的《2020年中國月餅行業發展趨勢》報告也指出，今年月餅包裝形式呈現簡約、環保和文化內涵等特點。記者在大型商超月餅櫃台瞭解到，今年熱銷的月餅禮盒大多「衣著樸素」，打開蓋子便是月餅，前幾年里三層外三層的華麗禮盒很難看到。

變化二：「大塊頭」月餅變身「小迷你」，一次性吃完剛剛好。記者在電商平台看到，多個知名月餅品牌都推出「迷你系列」，月餅單個克重基本都在50克以下，其中幾款單個克重為30克的迷你月餅銷量頗高。有購買了迷你月餅的消費者留言道：「相比傳統的大月餅，這種小月餅幾口就能吃完，不浪費挺好。」

「迷你裝」月餅近年來佔月餅市場的份額越來越大，這是消費端倒逼產業端的結果。據一位食品加工企業負責人介紹，近年來生產的月餅規格明顯變小，「以前月餅每個克重基本都在100克，今年則以單個50克的品種為主。」

變化三：傳統不變口味在變，迎合消費趨勢少浪費。「今年我們新推出的奶茶流心月餅賣得特別好，本來還有貓爪形狀的流心月餅，都賣空了。」杏花樓售貨員介紹道。記者看到，月餅櫃台在售賣豆沙、蓮蓉、五仁等傳統口味月餅的同時，鴛鴦奶茶、草莓芝士、黑糖奶茶等新奇口味的月餅也很受歡迎。

「過甜」「太油」「吃兩口就膩」是月餅固有的標籤，而如今越來越多的商家正在迎合當下的飲食趨勢進行大膽創新。電商平台里，無糖月餅、無油月餅、全素月餅都有不錯的銷量。有的高校生產的月餅也正成為「網紅」，復旦大學推出抹茶紅豆月餅、蟹粉肉鬆月餅、板栗紫薯月餅在迎合年輕人口味的同時，還憑借創意十足的「十一仁月餅」一度登上社交平台熱搜榜。復旦大學大一新生楊同學表示：「學校的月餅火了，我也想給家人寄一些嘗嘗鮮，月餅的口味不斷在變，但中秋吃月餅的習俗始終還在。」

(中時 )