位於桃園中壢的殯葬園區平面停車場9月底揭牌啟用，但試營運期間，卻有不少民眾大嘆該處出口動線設計不良，又與周邊大愛生命會館入口處相距僅100公尺，加上路邊違停、無人員管理，造成駕駛搶道情況頻頻，交通大亂。

桃園市議員謝美英表示，最近許多民眾向她投訴，抱怨中壢殯葬園區停車場動線太糟，原先會車就已不易的培英路，現在又再加設1個停車場入口，交通狀況雪上加霜，只要車輛欲排隊進入停車場，周邊車輛就會卡死，連帶影響業者、家屬處理殯葬業務。

謝美英指出，中壢殯葬園區地點位於中壢及內壢交流道附近，人車眾多，設置停車場雖美意十足，但入口所在的培英路原先就很壅擠，加上它又是通往大愛生命會館與羽昇館的要道，只要遇上假日就會交通打結，因此要求市府跨局處必須成立小組研擬相關配套措施，解決民眾困境。

交通局表示，培英路路幅寬約10公尺，路段雖有畫設黃線，但每逢假日就會出現違停情況，加上停車場內約有100格停車位，違停、停車與路過的車輛一聚集，就會導致交通阻塞，未來將研議將黃線改為紅線，或增加停車場出入車道，並要求警方加強取締，期能舒緩場外道路的壅塞情形。

(中時 )