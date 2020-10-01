台灣一姐謝淑薇昨天雖然在法國網球公開賽女單第二輪，飲恨10年前有過一面之緣的波蘭小將思薇雅蒂（Iga Swiatek），今天提拍於雙打戰場繼續奮戰，她和老搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）聯手發揮一加一大於二功力，花費69分鐘就以6比1、6比4擊退美國桑琪絲（Maria Sanchez）／澳洲夏爾瑪（Astra Sharma），晉級32強。

第一盤謝淑薇和史崔可娃只掉一局，也是她們第一個被破的發球局，兩人在該盤中末段連下4局、先鎖定一盤領先，不過第二盤一開始台捷聯軍遇到麻煩、陷入0比3落後，兩人也很快振作起來，一口氣連搶5局聽牌，雖然第9局對手保發追回一局，第10局在自己的發球局連贏4分鎖定勝利。

此役台捷組合在一發進球率、致勝率都遠優於對手，全場只出現3破發點，並讓對手6個破發點只保住1個。

截至目前為止，謝淑薇和史崔可娃本季只輸過一場，是澳洲網球公開賽女雙決賽，兩人今年已經收下22勝、4座冠軍，法網是大會頭號種子，也是冠軍熱門組合之一。

謝淑薇／史崔可娃將和捷克布茲可娃（Marie Bouzkova）／荷蘭露絲（Arantxa Rus）爭奪16強席次。

(中時 )