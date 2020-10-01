陳嘉樺（Ella）出道19年，日前宣告在11月14、15日於台北流行音樂中心舉行第一場巡演「艾拉秀」，也將發行新同名EP，推出主打歌〈人生不能沒副歌〉，憶起錄音時，她直呼：「真的錄得精疲力盡！」並提到與該曲節奏不好抓，「憑著一股感覺，腦中想著對一件事的渴望，想要又不敢要，想做又不敢做，那種自我懷疑的矛盾感。」她十分入戲歌唱，流了滿身大汗、花8小時順利錄製完成。

在新歌中，她除了得用人聲詮釋外，還必須變成「鴨」嗓來鋪陳，特別有一段「呱呱呱」哼唱分飾兩角，她開心說：「這是劇場感十足的一首歌，唱起來很過癮，很期待在艾拉秀上與你們分享。」Ella近來密集為「艾拉秀」排演、新EP錄製，日前在片場拍攝到半夜4點，幾近全閉關的備戰彩排，大展敬業態度。

此外，適逢中秋連假，她在臉書教學快速「解剖文旦」，她說：「解接的獨門『牙線棒剝柚子』，學起來了嗎？中秋節快樂！」僅花90秒就完美「殺柚」，手法相當流利。她中秋節計畫與家人到餐廳吃烤肉，也會與兒子「勁寶」到頂樓賞月亮。談到與兒子分享「嫦娥奔月」故事？她笑說：「勁寶比媽媽還熟悉這個故事，家裡故事書、加上學校教學，他對於嫦娥、王母、吳剛砍桂樹都非常熟悉，換勁寶可以說故事給我聽。」

Ella開心過中秋節。（勁樺娛樂提供）

(中時 )