居民們攜家帶眷前來廣場烤肉，周邊人聲鼎沸。（黃婉婷攝）

一家烤肉萬家香！桃園中壢萬人封街烤肉邁入第19個年頭，今年雖碰到疫情來找碴，改採實名制報名，但仍不減民眾參與「聯烤」的熱情，目前已有1000組、約1萬人報名，眾人把握難得的好天氣，在街上邊談笑邊烤肉，順帶欣賞月圓景象，畫面相當溫馨。

萬人封街烤肉相傳已久，由於中壢市區多為社區大樓，鄰里間互動較少，地方便起心動念，發起「中秋節聯歡烤肉活動」，就此成為中秋盛事。今年仍由新都心生活文化協會結合中壢SOGO百貨商圈周邊的金華、新街、興南、水尾4里共18處社區，一同賞月「夯肉」。

1日凌晨開始，區公所旁的六和路、九和五街、九和六街就已開始封閉街道，中午時分，社區居民紛紛將「烤式」裝備搬到定點，由於今年也捨棄炭火、改為卡式爐烤盤，少了耗時生火時間，天還未暗，街上便擠滿了人，肉香四溢。

適逢疫情來襲，新都心生活文化協會理事長莊金泉說，今年報名組數將近1000組，約1萬人參與，人數超過往年，看來大家都被「悶壞」了。不過，協會也協調各管委會，除活動採實名制外，進入會場前也會先量測體溫，並宣導民眾在進食其他時間，盡量多帶口罩。

(中時 )