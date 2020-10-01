當年訂製的消費合作社牌匾仍佇立在門外。（黃婉婷攝）

下課鐘一響，不少學生會直奔合作社選購喜愛的零食，畫面青春熱血。協助桃園龍潭國中合作社營運已40年的姜鳳芳，已從學生口中的姜姐變成姜媽，以校為家的她，用媽媽心去照顧每個龍中學子，不僅會大講道理，還為孩子的健康把關，是許多龍中人記憶中的美好回憶。

20坪大的空間，玲瑯滿目的商品佔滿視線，從麵包、豆奶、文具到直笛應有盡有，這裡是龍潭國中合作社，除是學生天堂，也是姜鳳芳的第2個家。23歲那年，結束會計工作後，她便在姊夫的轉介下，進入甫成立的合作社幫忙，朝七晚五，拿著一把算盤扛大任。

「好像反攻大陸啊！」姜鳳芳回憶，每當下課，百位學生就像蝗蟲般，爭先恐後過境合作社，導致她邊賣還必須邊保護商品，否則會被學生「擠出去」。再加上當時販賣的品項眾多，夏天學生瘋搶百吉棒棒冰，冬天則偏愛熱呼呼的奶茶，讓她光補貨就忙半天。

姜鳳芳說，雖然師生一個個從校園畢業，但只要返校，絕對會先衝來這裡報到，看看記憶中的空間是否仍在，還曾有學生笑說「最美好的時光就是看到妳。」讓她感到相當窩心。幾年下來，學生們早已為人父母，甚至當了老闆、議員，卻都還記得活在他們青春裡的姜姊。

40年過去，合作社搬了新家，但草創時期就有的消費合作社牌匾，仍然佇立在外頭，與姜鳳芳一同走過無數年月。她說，雖然皺紋和白髮找上門來，但孩子們的笑鬧聲，就是她的不老秘密，只要身體還能動，就會盡力陪伴龍中走過下個十年。

(中時 )