共機擾台動作頻頻，台海緊張情勢逐漸升溫，台海危機會不會一觸即發呢？命理師林海陽表示，她曾說川普有機會選上美國總統，但在那個時間點，他會派兵打仗嗎？這讓她覺得蠻可怕的。她也示警，國曆10月到11月之間這一個月，台灣真的要非常謹慎小心。

林海陽在YouTube直播時，看國曆10月到明年2月的台灣未來運勢，最重要的是農曆10月(國曆11月)川普、拜登競選總統，這一個月是台灣最大的挑戰月，也就是「太歲月」。

林海陽指出，美國總統川普這段時間說話非常犀利，她曾說川普有機會選上，但在那個時間點，他會派兵打仗嗎？幫台灣擋嗎？這是重點，看到這裡，讓她不禁覺得蠻可怕的。至於民進黨政府寸土不讓，甚至喊要打到一兵一卒，她認為，提振士氣也不要打到一兵一卒，這是很難聽的話，強調政府對兩岸的作法真的要三思。

林海陽點出，2020推背圖台灣的卦象，非常不好，辛亥革命就在前60年，所以子午年正沖時都會發生大事情。她說，辛亥革命跟台灣當然有關係，因為大陸認為台灣是它隸屬的國土，雖然台灣想法不同。而美國看準台灣一定要軍購，台灣是它的戰略位置，所以必須出手相救，買得愈多，救得愈快，也就是保護費。

林海陽示警，川普大選的時間點是11月3日，是農曆10月，也就是丁亥月，巨門化忌月。因此在國曆10月到11月之間，也是我們真的要非常謹慎小心的一個月。

(中時新聞網)