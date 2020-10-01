藉由填寫非洲語言的基本資料卡，同學們能進而理解無法識字所帶來的種種困擾，甚至直接影響身分取得。（黃婉婷攝）

台灣世界展望會發起「資助她，改變世界的1000個契機」行動，結合桃園大華中學，在10月11日國際女童日之前，一同為弱勢女孩爭取資源。2位高一學生黃品潔與楊舒涵也自發擔任活動大使，藉由識字體驗讓學生理解非洲少女處境，活動預計募集1000名資助人，將台灣民眾滿滿的愛送往國內外。

台灣世界展望會西區辦事處主任廖健鈞表示，世界各地仍有許多身處弱勢環境的女童，因為貧窮、性平問題被迫剝奪受教權，希望能夠藉由資助計畫，在10月11日國際女童日之前，募集到千名女性資助人，邀集民眾每個月定額贊助700元或2000元，幫助女孩完成學業。

為了替行動讚聲，黃品潔與楊舒涵設計識字單，以「報戶口」的方式，讓同學們用非洲語言填寫基本資料卡，進而理解無法識字將直接影響身分取得，再搭配少女「蘿莎莉亞」的故事作為背景，講述當地早婚、失學的悲慘情況，讓學生們更能帶入情境。

長年和父母前往醫界公益講座的楊舒涵說，在班級宣導的過程中，發現同學們對國外資訊並不清楚，幸虧在解說後，眾人都對資助的意願大增，讓她相當感動；黃品潔則說，大家總愛抱怨不想上學，卻不知道在世界的另個角落，有女孩連上學都僅是奢望，目前兩人所在班級都已加入資助計畫。

大華中學校長張佩瑜則說，由於大華位於楊梅山區，學生們和外界的接觸不多，因此想透過這次行動為展望會募集資助人，同時傳遞公益資訊，且校方有意將活動延伸，協助學生蒐集心得並製成刊物，讓助人理念得以廣傳。

(中時 )