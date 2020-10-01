俗稱阿塱壹古道的「旭海－觀音鼻自然保留區」今起可由台東南田村進入，台東首發團19人１日成行，屏東旭海村民也到場祈福唱歌。（潘建志攝）

俗稱「阿塱壹古道」的「旭海－觀音鼻自然保留區」設立至今將邁入第10年，已成為熱門景點，旺季時名額十分難預約。這段原本要開闢「台灣最後一段環島公路」的古道，在屏東縣政府堅持下最終保留下來，為台灣留下一段淨土。

阿塱壹古道開闢台26線案是台灣環島公路最後一塊拼圖，早在2003年就通過環評，卻因環保團體抗議一直未動工；公路單位2010年變更，避開爭議路線並以隧道等方式取代，再次通過環評，環保團體再度發起搶救運動。

當時屏東縣長曹啟鴻屬「保留派」，堅決不讓道路開通，不惜與公路單位及地方團體的「開發派」槓上；屏縣府最終以一著絕妙好棋，將其畫設為「自然地景保留區」，限制1天300人進入，並依據《文資法》對擅闖者開罰。

此舉不但引發在地滿州鄉及牡丹鄉居民不滿，率眾到縣府抗議，當時主張開發的台東縣政府也很不滿，除了早早就把台東段的台26線修建完成，準備與屏東端串連，當時縣長黃健庭也說出不排除提行政訴訟。

屏縣府最終成功把古道保留下來，絕美的天然景觀、豐富的生態、充滿先民移民史的故事，吸引許多民眾朝聖，平均每年吸引4萬5000人次造訪，尤其9月至隔年4月的旺季，報名只要一開放名額即刻秒殺，非常熱門。

因古道提供在地人許多工作機會，並帶動周邊部落的餐飲、交通、住宿等商機，卻只能從屏東端進入，台東縣政府及居民逐漸改變想法。去年兩縣政府經多次協商，今年決定每日提供50個名額從台東南田村進入，1日台東首發團成行。

目前阿塱壹古道每周限制2100人次進入，單日不能超過500人次。不過經專家考證這段古道名稱應是「瑯嶠、卑南古道旭海至南田段」，旭海村民也希望正名，卻因「阿塱壹」已太深植人心，正名仍待努力。

(中時 )