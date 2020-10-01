移民署金門縣服務站邀請金城國中新住民母語教學老師鄭氏僑螢示範DIY越南花燈。（移民署金門縣服務站提供）

小朋友開心展示自己動手做的越南花燈。（移民署金門縣服務站提供）

洋溢異國文化的學習活動，大家歡樂在一起的美好時光。（移民署金門縣服務站提供）

象徵團圓、喜慶的中秋節，在同樣也有農曆的越南，這一天也是他們的賞月節和團圓節，最特別還有兒童節的說法。移民署金門縣服務站邀請金城國中新住民母語教學老師鄭氏僑螢示範DIY越南花燈，讓參加家庭教育暨多元文化活動的學員，在動手自己做的過程中體驗豐富、有趣的異國文化。

鄭氏僑螢示介紹，在越南過中秋節都會提燈籠，還會吃糯米軟糕及給小朋友豬仔形狀的月餅，很多商店也會請人來「舞麟」，就好像台灣的舞龍、舞獅一樣熱鬧。

鄭老師說，在越南中秋節的燈籠裡，以象徵越南國旗的星星形狀花燈最受歡迎，她也現場示範越南花燈的製作方式，先以細竹條為骨架，測量竹條的間距後固定，黏上五顏六色的玻璃紙，最後在花燈內放進蠟燭，就是美麗的五角星星花燈。

來自越南的阮小姐也表示，越南人也將中秋節定位為兒童節，在中秋節當晚，許多兒童會提著自己動手或購買的燈籠去逛街。小時候全家聚在一起作花燈，然後在街上與別人的花燈爭奇鬥艷，參加這次活動讓她彷彿又回到童年。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，做越南花燈活動讓新住民與國人認識多元文化的美好，也讓人在中秋節團圓的日子裡，感到大家庭的溫馨和關懷。

(中時 )