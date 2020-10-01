去年2月不敵租約壓力歇業的台北知名老字號江浙餐廳永福樓，董事長任意誠傳出因罹癌，加上心情鬱悶借酒澆愁導致病情惡化，已在上月8日離世，並在9月23日舉辦告別式，因後續無人接手，任意誠辭世後，餐飲同業認為，永福樓東山再起或重出江湖的希望渺茫，算是正式告別餐飲市場。

立足市場40年、位於台北市忠孝東路四段頂好商圈的永福樓，以正統江浙菜聞名，除一般小吃外，並有宴會空間舉辦婚宴。因菜色道地加上任意誠好與人交，餐廳生意向來很好，且不好政要名流與媒體廣告圈捧場。

只是，隨著台北東區商圈沒落，店面一至三樓的永福樓來客數不足以支應租金，與房東協調降租未果，去年2月決定歇業，不少老客人大嘆可惜。所以歇業消息傳出後，倒數計時的時期天天客滿，「最後一夜」餐廳更是「爆棚」不斷翻桌。

外傳永福樓結束營業後，任意誠心情大受影響，常借酒澆愁，今年2、3月更傳出罹患食道癌，上個月8日因病過世。（禁止酒駕．飲酒過量有礙健康）

(工商 )