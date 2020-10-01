大陸女星景甜自出道以來，其神秘背景一直是外界津津樂道的話題之一。因為人氣一般的她，竟能深受各大導演關愛，相繼演出《長城》、《金剛：骷髏島》、《環太平洋2：起義時刻》等好萊塢大片，現在更有陸媒披露，其實景甜背後的金主是大陸創新企業家馬明哲。

景甜背景眾說紛紜，一度傳出其實她背後沒有什麼金主，因為她自己就是金主，爆出她其實是前大陸首富王健林的女兒，不過王健林兒子王思聰就曾駁斥網友猜測：「還（說景甜）是老闆娘，我真是笑了，我沒想到還真有人能把這歪門的八卦當真事。內幕我不否認有，但是你這料是絲毫不沾邊呀？」

對於外傳她背景很硬，景甜就曾正面回應過這問題，她說自己習慣了，每次有什麼新作品出來，大家關注點都會歪樓，不會真正去看角色看表演，也因為這些都是無稽之談，所以她也不想回應背景質疑，希望透過自己努力去證明一切。

根據馬來西亞媒體《中國報》引述陸媒說法，其實景甜的後台另有其人，為政商關係良好的大陸創新企業家馬明哲，更稱景甜就是馬明哲的女友，因此她才有機會能和這麼多好萊塢一線明星演戲。

(中時新聞網)