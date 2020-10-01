兩岸開戰，台灣人認為美國會出兵？近期一份民調顯示，大陸若武力犯台，有6成台灣民眾認為，美國可能出兵協防台灣。但外交部長吳釗燮卻直言，台灣不會依靠美國，行政院長蘇貞昌則說，台灣會永遠撐著。對此，有港媒觀察，不論開戰與否，兩大泡泡都破了。

吳釗燮日前接受美國電台（NPR）專訪，提到「不尋求建立全面外交關係、兩岸開戰台灣不會依靠美國干預」。港媒《中評社》今1日發表評論文章表示，這明顯是美國的底牌，就目前台美關係來看，從BTA、FTA、WHA(世衛)、新冠肺炎疫苗、參與聯合國，現況來看無一不是空砲彈，但台灣付出的重大代價卻是，要犧牲國民健康換取明年元旦開放「瘦肉精美豬」。

若11月美國大選後，兩岸關係持續維持僵局，評論預測，接下來可能會發生兩種情境，第一，是大陸武力攻台，若照吳釗燮的說法「不依靠美國幫忙，台灣自己打」，以兩岸量體懸殊與軍力失衡，真能像蘇貞昌所說「永遠撐下去，或是全民拿起掃把抵抗共軍？」。

從國際局勢看，台灣高層可能也知道，台灣海峽在中國大陸家門口，美軍真會萬里迢迢來打仗？就算來了美軍有絕對勝算？分析認為，「美國的表態是提醒台灣，挑釁要自己負責，美方只賣武器，不幫忙打，要蔡政府節制。更別說是區域內的其他國家沒有利益話，為何要為台灣捲進戰火。

第二種情況，過去，民進黨從沒讓台灣人意識到，主張「台獨」會帶來戰爭，或是篤定說「台灣若有事撐一陣子美國就會來」。現在這兩個泡泡都破了，台獨真的會有戰爭，美豬換不到美軍。這對民進黨衝擊極大，且恢復徵兵制，這對蔡政府實在太艱難，可以想像徵兵制一出，選票立刻掉幾成。

(中時新聞網)