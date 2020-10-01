今日是一年一度的中秋節，也正好是月下老人的生日。先前命理老師楊登嵙表示，10月1日正逢中秋節，也是花好月圓人團聚的日子。今日就有信眾分享，自己前往月老廟求姻緣，但現場人山人海隊伍看不見盡頭，讓他笑說月老真是計劃通，讓現場的善男信女「可以直接在場交換聯繫方式」。

信眾提供今(1)日霞海城隍廟現場排隊狀況。（圖/熱心信眾提供）

由於霞海城隍廟現場人數眾多，廟方人員也指揮列隊，共排成三列分別是買香火、買貢品、喝平安茶。(圖為平安茶/熱心信眾提供)

這名善心的信眾向中時新聞網表示，自己今日前往霞海城隍廟拜月老，從排隊到拜完整整花了快2個小時，才完成所有程序。接著說明，下午三點半他就到現場排隊，但由於現場人數眾多，廟方人員也指揮列隊，共排成三列分別是買香火、買貢品、喝平安茶。

另外，也有民眾在臉書社團「爆廢公社」上貼出一段影片，只見影片中的信眾頂著大太陽耐心排隊，而人潮也已包圍廟口綿延至外頭的店家，也讓原PO表示「人真的很多，很多很多」。

其實，霞海城隍廟的開放時間也別有用心。從官網上可以查到，開放時間從早上6：16分至晚上7：47分。根據信眾透露，這和飛機型號有關係。616型號的飛機是單人座，而747是波音大型客機，用意是希望大家單身來，但幸福美滿的回去。

(中時新聞網)