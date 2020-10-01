美國總統大選首場辯論會於9月30日登場，過程中，川普與民主黨候選人拜登脫序互嗆，火藥味濃厚卻又混亂，兩人吵翻天的口水戰，導致場面一片混亂，更被外界認為這是堪稱歷來最爛的總統辯論。對此，力挺前高雄市長韓國瑜的國民黨中央委員「鋼鐵俠」徐正文說出心得，而網友也都相當認同。

徐正文在臉書說，「剛剛看完小丑對決笨蛋的罵人比賽！哈哈，我們不可以成為他們棋子！大家同意嗎？同意按贊+1並分享」。對此，不少網友則是紛紛留言，「+1」、「＋1加油！」。

另外，美國總統川普遭爆料兩年都只繳750美元所得稅成為辯論會的亮點。民主黨總統候選人拜登和辯論主持人華勒斯相繼拿750美元所得稅逼問川普。華勒斯甚至連續問了3次要求川普回答。川普含混表示「付了幾百萬美元的稅」。而美國媒體認為，川普走稅法漏洞避稅的做法，尤其是當上總統後還依然故我，對川普的形象和原本的中西部鐵粉會造成一定的負面影響。

而針對美國總統大選辯論，外界關心蔡英文總統是否有收看美國總統大選電視辯論會，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統一如往常，上午公忙於國政相關事務，但對於國際事務及各項重要動態，團隊都會即時掌握，適時向總統回報，但不評論他國內政事務。

(中時新聞網)