中秋連假首日，旗津豪華露營區今日開幕，75帳全滿房，市長陳其邁現身參與營火晚會，還大啖烤肉同歡。經營露營區的業者「露營樂」也霸氣表示，未來3年內將投資5億以上的資金，希望與政府單位攜手將台灣打造為豪華露營之島。
旗津豪華露營區原為單純的汽車露營區，於今年6月重新公開招標後，由全台知名的露營訂位平台「露營樂」與台灣守護文創得標，在短短45天內投資超過4000萬改造為全台帳數最多的豪華露營區。
旗津豪華露營區8月中試營運，吸引逾1000個家庭體驗，昨正式開幕，主打全台唯一離海、離老街最近的露營區，還可觀夕陽、看星空、賞飛機，分為4種類型帳篷，平日2800元、假日4800元。
陳其邁到該露營區參觀，回憶上次露營已是國中，至於中秋會有私下祕密行程。他說，這處露營區為觀光局輔導成立，占地67公頃非常遼闊，又有海風吹來，相當舒服。
高市觀光局長周玲妏提到，目前旗津正舉辦「旗津黑沙玩藝節」到11日，力邀宇宙人、八三夭樂團、聲林之王及眾多時下流行樂團，用最「潮」音浪接力演出外，還安排立式划槳、衝浪等多樣水域活動。
(中時 )
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