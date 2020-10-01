台日合作的浪漫愛情電影《戀愛好好說》1日重返拍攝場景台北霞海城隍廟，正巧趕上月老駐廟50歲生日，該片導演郭珍弟率男女主角邱志宇、姚愛寗為月老祝壽外，也祈求電影大賣，兩位演員更順道替自己祈福。

邱志宇回憶念大學時曾不信邪，把求來的紅線給剪掉，結果不但發生車禍，還一路談愛必斷，他真心祈望拜過月老從此桃花大開大旺；而姚愛寗除不想有爛桃花，更希望求得好人緣，「希望大家都喜歡我，讓我有更多工作。」

曾提名金馬新演員的邱志宇，這次在新片中與姚愛寗展開一場不打不相愛、從台北一路追逐到吉隆坡的另類愛情故事，邱志宇透露，赴吉隆坡拍戲其實讓他有「回家」的親切感，原來他在人生低潮時期，曾自我放逐到馬來西亞，這次為演這部新片，他還上youtube模仿音樂鬼才黃明志的馬來西亞腔，更為戲苦練探戈。

電影選在「一代妖姬」白光的墓園內拍攝兩人邊跳探戈邊賞巴掌的橋段，兩位演員異口同聲表示不害怕，但因為在大熱天中午拍攝，怕熱的姚愛寗於是恐嚇邱志宇：「舞跳不好我就真的巴下去！」嚇得邱志宇拍攝前還特地去跟白光「打招呼」，邀她來看戲，果然拍攝一路順利。電影23日上映。

(中時 )