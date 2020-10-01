陳姸霏（右）與劉子銓兩位年輕演員為學手語下了不少功夫。（CATCHPLAY提供）

獲金馬獎8項大獎提名的國片《無聲》，由實力派演員劉冠廷攜手新人陳姸霏與劉子銓主演，首次挑戰大銀幕作品就演出女主角的陳姸霏，不但以細膩成熟的演技讓影評、觀眾驚豔，更是在競爭激烈的金馬最佳新演員中獲得提名。

入圍金馬獎最佳新演員，陳姸霏除了對評審的肯定表示感謝外，也特別感激男主角劉子銓與所有電影團隊成員的幫忙，她坦言為演出聽障學生的角色付出相當大的心力，為將手語自然流暢地融入到戲中，事前不但上了3個月的課，在正式開拍前，更是每天在家自主練習。

當被問到此次演出最難克服的部分，她竟表示「溫度」才是她的最大障礙，因電影中的背景是在夏天，但拍攝時卻正值冬天，一場在泳池戲水的戲讓她倍感痛苦，「當時是在陽明山上拍攝這場戲，在不到10度的狀況下，泡在水中我止不住發抖，開拍的時候我必須全力忍住，才能忍住不顫抖地露出燦爛的微笑，對於怕冷的我來說非常困難。」電影15日上映。

(中時 )