林絲娛前往許崑源墓園祭拜時不捨說：怕你一個人會孤單，所以我來了。(翻攝《用心打拼許崑源》粉專)

已故高雄市議長許崑源在6月6日罷韓投票日當天自17樓住處墜樓身亡，遺孀林絲娛在中秋節前往墓園祭拜不捨說：怕你一個人會孤單，所以我來了。

林絲娛在《用心打拼許崑源》臉書粉專表示，2020是個難過的一年，對她而言更是。中秋應該是團圓的日子，但今年卻不一樣，「我沒有過節的喜悅，只有充滿著思念與不捨。我怕你一個人會孤單，所以我來了。來陪你，讓你我在今年的中秋彼此都有伴，凝望著你，除了思念還是思念，懷想著你。」

林絲娛說，她知道要延續許崑源的使命，今年許崑源愛心慈善會成立了，這是為了要延續他的大愛。「我知道思念你的方式，就是讓你永遠不離開我們；我知道思念你的方式，是讓你的愛永遠圍繞著大家，就像過去我們一起走過的日子。」

網友紛紛留言表示，「有最愛的人陪著，許議長一定很開心！祝福您們喔！」、「議長夫人！加油！議長永遠存在我們心中沒離開。」、「許崑源議長精神永遠長留。」、「我們也懷念許議長。」、「加油~讓議長的大愛延續下去！」

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