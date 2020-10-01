美國前第一夫人蜜雪兒30日也對總統大選首場電視辯論搖頭，但她呼籲選民不能坐以待斃，否則就中了對方的計，稱了對方的意，必須用選票將川普總統趕下台，用數字打贏選戰，讓他輸得心服口服，不下台都不行。

蜜雪兒的推文如下，

如果你對昨晚川普總統的表現大倒胃口，我和你們一樣有同感。但是我們絕不能因此不再過問也不再關注。這正是他要的。所以大家應把那些不滿的感覺化為行動，化為選票，支持拜登。這是美國唯一能夠擺脫混亂、恢復穩定的做法。

她接著呼籲網友連絡每一個你認識的人，確定他們完成登記與註冊，確定他們都知道如何投票以及投票的時間。然後每天追蹤提醒，確保他們會投下神聖的一票。這次選舉，我們必須投拜登一票，讓數字說話，不容對方質疑而拒絕下台。

蜜雪兒的心聲讓人想起8月在民主黨全代會的致詞。當時她告訴觀眾：「我們必須投票支持拜登，讓數字不容忽視。因為現在有些人知道自己無法公平且公正地用選票贏得選戰，正在竭盡所能阻止我們投票。」

(中時 )